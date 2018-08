Milan-Castillejo, accordo trovato: al Villarreal va Bacca

È mancino, gioca a destra ed è spagnolo: non è Suso, ma il suo alter ego, anzi, il giocatore che il Milan ha scelto come suo vice, Samu Castillejo. La 23enne ala spagnola è il nuovo colpo di Leonardo e Maldini: era già stato seguito dalla vecchia dirigenza e in passato accostato anche al Napoli, alla fine diventerà rossonero dopo l'accordo trovato col Villarreal.



Il Milan ha accelerato i tempi per dare subito a Gattuso il giocatore che aveva chiesto: un altro esterno che potesse dare il cambio a Suso. L'anno scorso, quando ha collezionato 6 gol e 7 assist, è stato un compagno di squadra di Carlos Bacca e la trattativa è andata a buon fine indirettamente anche grazie al colombiano: l'attaccante torna in Liga, come aveva chiesto anche perché in rossonero di fatto, era la terza scelta come centravanti dietro Higuain e Cutrone.



L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto: oltre a Bacca, al Villarreal andranno 18 milioni complessivi.