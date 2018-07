Milan-Caldara, o Champions o "recompra" Juve

I tifosi della Juve hanno inventato l'hashtag #Caldaranonsitocca, Massimiliano Allegri l'ha schierato titolare contro il Benfica nel secondo test stagionale dei bianconeri, eppure la trattativa per il trasferimento del difensore al Milan va avanti. Arrivato quest'estate dall'Atalanta, dov'è rimasto un anno in più per completare il percorso di crescita, Caldara potrebbe lasciare Torino prima che cominci la stagione ufficiale dopo aver indossato la maglia dei campioni di Italia soltanto in amichevole.



Il giocatore, infatti, è l'alternativa chiesta dal Milan alla Juve per lasciar partire Bonucci: l'attuale capitano rossonero ha espresso il desiderio di tornare a Torino, ma Leonardo, da poco d.g. del Milan, ha bisogno di una contropartita valida per accontentarlo. La novità delle ultime ore riguarda la modalità del trasferimento: la Juve vorrebbe inserire il diritto di recompra, il Milan ha fatto resistenza, ma potrebbe cedere di fronte alla proposta più recente. La clausola della recompra, secondo quanto scrive Repubblica, sarebbe valida solo nel caso in cui nei prossimi due anni il Milan fallisse la qualificazione in Champions. A quel punto, forse, converebbe anche ai rossoneri fare cassa...