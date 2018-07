Milan, Bonucci più 20-25 milioni per Higuain

Se pensavate che la trattativa che lo scorso anno portò Leonardo Bonucci al Milan per 42 milioni di euro fosse ai limiti dell'impossibile, che dire di un ritorno del difensore alla Juventus una sola stagione dopo con Gonzalo Higuain destinato a fare la rotta inversa?



Eppure è questa la soluzione che le due squadre stanno studiando. Secondo La Gazzetta dello Sport, già a gennaio Leo aveva pensato ad un possibile ritorno a Torino, in quell'occasione aveva superato quegli attriti con Allegri che poi contribuirono in modo decisivo a fargli decidere di lasciare Vinovo la scorsa stagione.



Oggi la situazione è diversa e, all'interno dei contatti tra Juve e Milan per Higuain, è spuntata anche questa idea. I rossoneri potrebbero offrire Bonucci più 20-25 milioni per arrivare al Pipita (pallino del prossimo ds milanista Leonardo), ipotesi che in casa bianconera non scartano ma che stanno valutando attentamente. Oggi il difensore guadagna quasi il doppio di quanto percepiva alla Juve ma i colloqui con il suo agente Lucci sono stati tutt'altro che negativi.