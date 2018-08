Milan, Bernard aspetta l'ok di Leonardo

Non solo Higuain e Caldara, il Milan si muove anche a centrocampo: il grande obiettivo è Bernard, profilo brasiliano (con passaporto spagnolo), giovane (classe 1992) ed economicamente appetibile (a fine giugno si è svincolato dallo Shakhtar Donetsk, possiamo ipotizzare una commissione di 2 milioni con uno stipendio massimo di 2,5/3 milioni all'anno).



Come riporta il collega Andersinho Marques, il centrocampista e il suo agente attendono solo il via libera di Leonardo e sono ottimisti per la buona riuscita dell'affare visto che Bernard sogna da bambino di vestire il rossonero, desiderio tra l'altro condiviso con il padre.



Il Chelsea, altra squadra interessata, non attenderà oltre martedì anche perché in Inghilterra il calciomercato chiude prima che in Italia - il 9 agosto - ed eventualmente non può trovarsi impreparato qualora dovesse cercare un'alternativa. Non risulta, invece, alcuna offerta dell'Inter.

