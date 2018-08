Milan-Bakayoko, è ufficiale: operazione da 40 milioni

Un altro importante tassello nella nuova era del Milan. Viene presentato così Tiemoué Bakayoko, nuovo colpo del mercato rossonero: si è dovuto aspettare un po' per l'ufficialità, ma alla fine l'annuncio atteso è arrivato. Il mediano è sbarcato domenica a Milano, ha sostenuto lunedì le visite mediche firmando il contratto e oggi ha fatto altri test a Milanello. Arriva in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 35: sarà presentato venerdì in conferenza stampa.



Il Milan lo descrive così: "Nato a Parigi il 17 agosto 1994, Tiémoué Bakayoko ha giocato da professionista nel Rennes, Monaco e Chelsea. Con il Club del Principato ha vinto uno scudetto nel 2017, palmarès impreziosito da una FA Cup con il Chelsea nella stagione successiva". Al di là dei titoli, Bakayoko porta fisicità e sostanza al centrocampo del Milan: può essere l'alternativa a Kessié o può giocare insieme a lui in una squadra meno spettacolare ma più solida.