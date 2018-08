Milan-Bakayoko, ci siamo: riscatto a 40 milioni

Il prossimo rinforzo del Milan sarà Tiemoué Bakayoko: la trattativa col Chelsea è ai dettagli e il mediano dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Più sostanza che qualità, dunque, nel centrocampo che ha in mente Gattuso: il tecnico vuole fisicità per colmare uno dei più grandi difetti della rosa. Anche dopo il Real Madrid, il tecnico ha ribadito: "A volte siamo belli ma non portiamo nulla a casa".



Con l'arrivo di Bakayoko, Gattuso dovrà capire come schierarlo: mezzala insieme a Kessié nel 4-3-3, al posto di Bonaventura; davanti alla difesa al posto di Biglia; alternativa a Kessié; in coppia con l'ivoriano nel 4-2-3-1. Il suo acquisto, evidentemente, esclude quasi certamente quello di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio, del resto, non molla la sua stella a pochi giorni dal campionato, con poche possibilità di sostituirlo, e l'alternativa offerta dal Milan per evitare ingenti esborsi monetari, non interessa a Lotito, che secondo indiscrezioni avrebbe detto no a Giacomo Bonaventura.