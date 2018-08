Milan-Bakayoko, altri contatti

Tiemoué Bakayoko non scalderà la piazza e forse neppure Rino Gattuso, ma è uno di quei giocatori che in una squadra servono, da titolari o no. Nel Monaco rivelazione era l'uomo che recuperava i palloni, nel Chelsea di Conte era lo scudiero di Kanté che spesso gli faceva ombra: con Sarri difficilmente potrà trovare spazio, perché un mediano dai piedi non particolarmente buoni non si addice al suo 4-3-3.



Ecco perché il Milan sta andando in pressing sul Chelsea per ottenere il prestito con diritto di riscatto di un giocatore ancora giovane, che compirà 24 anni il 17 agosto e che ha già molta esperienza internazionale, quella che manca a tanti nella rosa dei rossoneri. Tatticamente, a seconda delle situazioni, potrebbe giocare sia mezzala che davanti alla difesa nel 4-3-3, ma accoppiato con Kessié, in entrambi i casi, si corre il rischio di abbassare notevolmente la qualità, mentre nel 4-2-3-1 starebbe meglio accanto a Biglia che all'ivoriano. Il Milan ci prova e sta intensificando i contatti, perché un giocatore di sostanza serve a Gattuso, anche se Bakayoko non è esattamente la mezzala che chiedeva il tecnico.