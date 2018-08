Milan, arriva anche Castillejo: e Bacca va al Villarreal

Rush finale di calciomercato ad alto livello per il Milan: dopo la conferma dell'affare Laxalt, chiusura anche per Samu Castillejo (senza dimenticare il sogno Milinkovic-Savic). Tutto si è risolto grazie a un blitz di Leonardo a Valencia per limare i dettagli con il Villarreal, che riceverà 3 milioni di euro per il prestito oneroso mentre il diritto di riscatto è fissato a quota 15 milioni. Aggiungendo il cartellino di Carlos Bacca, che tornerà nella Liga, si arriva ad un costo totale di circa 25 milioni di euro.



L'esterno spagnolo, soprannominato El Fideo (spaghettino) come Di Maria per il suo fisico snello, effettuerà le visite mediche domani mattina assieme a Laxalt, poi per entrambi sarà il momento della firma sul contratto con il Milan. Per Gattuso, dunque, anche un vice Suso.