Milan, 120 milioni per Milinkovic-Savic

Gennaro Gattuso lo ha confermato: "Bene Higuain-Caldara, ora sfoltire la rosa ma ci sarebbe spazio per un colpo a centrocampo". E Leonardo ha già pronto il nome, più che un colpo sarebbe un colpaccio: secondo La Stampa è Sergej Milinkovic-Savic. Da tempo Lotito ha fissato il prezzo in oltre 100 milioni di euro e il Milan ha pronta un'offerta che soddisfa la cifra richiesta dalla Lazio: 40 milioni per il prestito oneroso più altri 80 come diritto di riscatto tra un anno (unica formula praticabile dai rossoneri in regime di Fair Play Finanziario).



Leonardo apprezza da sempre SMS, pensia sia un fenomeno e avrebbe pronto un blitz a Roma nei prossimi giorni. Le alternative al serbo che piace anche alla Juventus in caso di addio di Pjanic, a quanto riporta Tuttosport, sarebbero l'ex Inter Mateo Kovacic (che vuole giocare con più continuità anche se il Real Madrid non lo cederebbe in caso di addio di Modric) e Adrien Rabiot, in scadenza nel 2019 e che non ha ancora rinnovato con il Paris Saint Germain.