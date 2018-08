Melbourne Victory, ufficiale: Honda ha firmato

Dopo una sola stagione in Messico nelle file del Pachuca, Keisuke Honda, 32 anni, ha scelto di provare una nuova avventura: ufficiale la firma per il Melbourne Victory che gioca nel campionato australiano dell'A-League. Simpatico il tweet con cui il club l'ha annunciato, un collage di tifosi che chiedevano a tutti i costi l'acquisto del centrocampista ex Milan e poi chiusura con la firma di Honda e il messaggio "L'attesa è finita!".