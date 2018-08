Marsiglia vicino a Balotelli: affare da 5 milioni di euro

Mario Balotelli non tornerà in serie A, era stato accostato al Parma che poi ha rinunciato per i costi, ma non dovrebbe neppure rimanere al Nizza. La trattativa con il Marsiglia, impostata da oltre un mese, sembra finalmente vicina alla fumata bianca: l'attaccante dovrebbe trasferirsi alla corte di Garcia per la cifra di 5 milioni di euro.



Si è entrati nella fase dei dettagli ma se l'affare sfumasse rientrerebbe in gioco una squadra tedesca con cui ci sono stati contatti superficiali, identità ancora da scoprire ma tutto porta al Borussia Dortmund allenato da Lucien Favre con cui Balo si era trovato bene nelle due stagioni rossonere in Ligue 1.