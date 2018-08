Marchisio, si riapre la pista Paris Saint Germain

Claudio Marchisio sta ancora sfogliando la margherita. Dopo il divorzio dalla Juventus, tante le offerte pervenute al centrocampista che pare intenzionato a scegliere l'offerta di una squadra europea, meglio se vicino a Torino dove ha ovviamente ancora casa. Il Monaco rimane forte sul Principino ma si riapre la pista Paris Saint Germain, squadra a cui era stato accostato nelle ore successive alla rescissione di contratto con i bianconeri non fosse altro per la presenza dell'amico ed ex compagno Gianluigi Buffon.



Oltre al fattore amarcord, il Psg ha necessità di un centrocampista, non a caso è forte il pressing su Ivan Rakitic, per il quale sarebbero stati offerti addirittura 90 milioni di euro. Se il colpo non andasse a segno, la strategia dei parigini cambierebbe puntando su un giocatore dal rendimento sicuro e a costi decisamente più abbordabili.



A proposito di soldi, sembra che Marchisio abbia ottenuto dalla Juventus una buonuscita da 7,5 milioni di euro, ovvero l'intera richiesta dell'entourage: il club ne aveva offerti quattro. Segno che le parti, pur senza porte sbattute o stracci in faccia, forse non si sono lasciate nel modo più armonioso possibile.