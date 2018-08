Marchisio, previsto un incontro col Porto

Claudio Marchisio potrebbe giocare in Portogallo. Dopo la rescissione con la Juventus le piste Monaco e Psg sembravano quelle più calde, e invece nei prossimi giorni sarebbe in programma un vertice con il Porto secondo quanto riporta Goal.



La squadra biancoblu (che il prossimo anno disputerà la Champions League, fattore di non poco conto nella scelta del giocatore) sarebbe in pole position rispetto al Benfica con lo Sporting Lisbona, da tempo sulle tracce del Principino (che ritroverebbe così Sturaro), sullo sfondo.



Il giocatore avrebbe ricevuto il 'via libera' dalla famiglia per il trasferimento nella penisola iberica e a breve dunque potrebbe essere ufficializzato l'affare.