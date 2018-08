Marchisio: anche Atletico Madrid, Sporting Lisbona e J-League

Piovono le offerte per Claudo Marchisio: Europa, Asia, America, tutti vogliono il centrocampista che venerdì ha rescisso il contratto con la Juventus. Se nelle ore successive alla notizia si era parlato di Monaco (da tempo sul giocatore e tuttora in vantaggio), Cina (dove quest'estate ha fatto un tour pubblicitario) e Toronto in MLS (per l'amico Giovinco) ora si sono aperte anche le opzioni Liga, campionato portoghese e perfino J-League.



Mundo Deportivo parla di Betis e Siviglia, alla ricerca di un centrocampista (ma i secondi hanno chiuso per Gonalons), ci sarebbe anche un sondaggio dell'Atletico Madrid di Simeone. In Portogallo, invece, da tenere d'occhio lo Sporting Lisbona dove presto si unirà Sturaro e potrebbe essere allenato da Ranieri. Infine, ecco il richiamo del Giappone per le stelle europee: solo quest'anno sono arrivati Iniesta e Torres, Marchisio sarebbe un bel Triplete.