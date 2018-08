Mandzukic "gela" l'Inter: "Modric, è ora di tornare nei nostri club"

"È stato indimenticabile condividere l'esperienza indimenticabile del Mondiale con il mio compagno di squadra e amico Luka Modric. Una grande estate è finita, è ora di tornare nei nostri club". Mario Mandzukic probabilmente non aveva alcuna intenzione di fare polemica con i tifosi dell'Inter su Instagram, o magari il suo è stato un post volutamente provocatorio: di sicuro non è passato inosservato.





Lo juventino, che inserisce anche una serie di hashtag tipicamente bianconeri (tra cui l'immancabile #finoallafine), pubblica la foto che lo ritrae insieme al connazionale croato mentre sono pronti a salire sui rispettivi aerei che li riporteranno a Torino e a Madrid. Nei loro club, appunto. Ma se Mandzukic non vede l'ora di ripartire con la Juve, non è detto che Modric abbia la stessa voglia di rivestire la maglia bianca del Real.Lo vuole l'Inter e stando ai rumors, anche lui vorrebbe lasciare Madrid dopo gli addii di Ronaldo e Zidane. Entro le prossime 24 ore Modrid avrà un incontro con. Il tecnico si è già espresso in conferenza stampa: "Il presidente si è espresso con chiarezza. Sarà felice qui come lo è stato finora e giocherà meravigliosamente". Ma non è così scontato...