Manchester United, nuova tensione tra Pogba e Mourinho

Non è un momento particolarmente felice per Josè Mourinho al Manchester United, il portoghese non è contento della campagna acquisti e in Inghilterra qualcuno lo ha già messo in discussione, ora subentra una nuova frizione con Paul Pogba.



Secondo Tuttosport, Mou avrebbe gradito un rientro anticipato del francese dalle vacanze anche perché la Premier League inizia tra meno di una settimana. Il francese, dal canto suo, vuole sfruttare fino all'ultimo i giorni di riposo concessi dalla finale Mondiale vinta contro la Croazia lo scorso 15 luglio, e lo ha dimostrato pubblicando su Instagram momenti di divertimento in Polinesia francese.



La Juventus rimane sullo sfondo, un suo ritorno dipenderebbe soprattutto dall'eventuale partenza di Pjanic ma, se tutti i tasselli andassero al loro posto, il Bonucci-bis non rimarrebbe storia isolata. Anche il Barcellona è vigile su Pogba e potrebbe riformare a centrocampo la coppia bianconera con Vidal.

LE FERIE DI POGBA