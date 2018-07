Manchester United-Maguire: "Dateci 90 milioni"

L'offerta di 73 milioni di euro del Manchester United sembrava già pazzesca per un difensore di 25 anni che non ha mai giocato la Champions League. Ma il Leicester va oltre e per Harry Maguire, uno degli eroi del Mondiale inglese, chiede 80 milioni di sterline, pari a 90 milioni di euro. Una cifra astronomica che farebbe del solido centrale britannico il difensore più caro della storia del calcio, andando a superare persino Van Dijk, passato a gennaio dal Southampton al Liverpool per 84 milioni.



Secondo i tabloid inglesi, Mourinho sta valutando se venire incontro alla richiesta shock delle Foxes che per Maguire hanno speso appena 13,5 milioni la scorsa estate: la sua valutazione, come capita spesso, si è impennata dopo lo splendido Mondiale, nel quale ha anche realizzato un gol importante nei quarti contro la Svezia. La sua storia ha fatto il giro del mondo visto che appena due anni fa guardava l'Europeo da tifoso. E adesso potrebbe battere ogni record.