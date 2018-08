Manchester United, Godin dice no a 9 milioni a stagione

Dire no a un'offerta da 9 milioni a stagione non è da tutti: Diego Godin l'ha fatto. Il difensore dell'Atletico Madrid, seguito anche dalla Juventus quest'estate prima di portare a termine l'operazione Bonucci, è diventato l'obiettivo last minute del Manchester United a caccia di un esperto difensore centrale per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Ma, almeno per il momento, il manager dovrà incassare un'altra sconfitta sul mercato.



La deadline delle trattative in Premier League è fissata per le 18: quasi impossibile convincere Godin, che all'Atletico gioca dal 2010, in così poco tempo. L'uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2019 e una clausola da 25 milioni di euro. A 32 anni è uno dei migliori difensori al mondo e vale decisamente la cifra, considerando anche quanto speso per giocatori meno forti dai club inglesi in passato. Ma Mourinho si è mosso troppo tardi e anche un ingaggio praticamente raddoppiato non basta a portare via Godin dalla sua seconda casa.