Manchester United, battaglia Barcellona-Juventus per Pogba

Il Mundo Deportivo dà seguito alle indiscrezioni di ieri ed oggi esce in edicola con un titolo eloquente: "Battaglia per Pogba". Il calciomercato inglese chiude giovedì e se il centrocampista francese vuole davvero lasciare il Manchester United deve fare in fretta, tanto che oggi Mino Raiola dovrebbe presentarsi di fronte alla dirigenza dei Red Devils per chiedere la cessione.



Se il Barcellona ha già fatto sapere di voler offrire oltre 110 milioni di euro, il quotidiano catalano non esclude un inserimento della Juventus. Gli spagnoli sarebbero in vantaggio perché possono offrire Yerri Mina e André Gomes a José Mourinho che ha chiesto a gran voce rinforzi ma i bianconeri sono forti della volontà del giocatore di tornare a Torino (oltre ai bonus fiscali di cui ha già potuto godere Cristiano Ronaldo). Per il #Pogback, tuttavia, servirebbe prima una cessione importante: il nome rimane sempre quello di Miralem Pjanic.