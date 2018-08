Manchester United, 60 milioni al Real Madrid per Kovacic

Mateo Kovacic è uno dei giocatori in bilico nel Real Madrid: il centrocampista croato spesso ha dichiarato di voler giocare con più continuità, non chiudendo con decisione all'ipotesi di cessione. E il Manchester United si è fiondato sul giocatore, offrendo 60 milioni di euro per il cartellino e trovando il gradimento economico dei blancos. Ma, secondo Marca, l'affare non andrà in porto per colpa di... José Mourinho.



Kovacic infatti non apprezzerebbe lo stile di gioco dell'allenatore portoghese e quindi rifiuterebbe un'eventuale proposta dei Red Devils. Il suo futuro potrebbe comunque sbloccarsi per decisioni altrui: se per esempio Zidane prendesse il posto di Mou, per Kovacic l'attrattiva inglese sarebbe maggiore. Senza contare che se l'Inter riuscisse nel difficilissimo tentativo di ingaggiare Modric, il connazionale più giovane troverebbe sicuramente più spazio anche rimanendo al Real.