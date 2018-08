Liverpool, Karius verso il Besiktas

Loris Karius ripartirà a quasi tremila chilometri di distanza: un lungo viaggio da Liverpool e Istanbul lo porterà lontano dall'incubo di una finale Champions stregata che di sicuro ha subito influito sulla sua carriera. Lascerà i Reds, dove l'avventura è inevitabilmente arrivata al capolinea quella stessa notte, e proverà a rilanciarsi al Besiktas, dove la pressione a livello internazionale è meno forte, ma di certo i tifosi non sono meno esigenti.



"Il modo in cui la gente ha reagito negativamente verso Loris dopo la finale mi ha quasi convinto a lasciar perdere Alisson e, piuttosto, giocare con lui - ha detto Jürgen Klopp a Kicker - Ma dovevamo essere professionisti. Il nostro compito è avere i migliori giocatori in ogni posizione. La finale di Champions League non ha avuto niente a che fare con l'acquisto di Alisson. Anche se avessimo vinto e il brasiliano fosse stato sul mercato, lo avremmo comunque preso".



Karius guadagnerà un milione e mezzo di euro a stagione per due anni e si trasferisce in prestito oneroso per due milioni di euro: a 25 anni proverà a dimenticare le papere clamorose che a Kiev hanno regalato un gol a Benzema e un altro a Bale. "A quell'età si migliora", ha detto Klopp. Uno studio avrebbe dimostrato che quegli errori furono frutto di una commozione cerebrale dopo uno scontro con Sergio Ramos: basta non ripeterli e in tanti finiranno per pensare che sia vero.