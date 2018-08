Liga, il presidente: "Inter e Psg usano trucchi sul calciomercato"

Duro attacco di Javier Tebas, presidente della Liga, a Juventus e Inter oltre a tutte quelle squadre definite "club-Stato" (cioè - nella sua visione - quelle con proprietà che fanno riferimento a nazioni precise, per esempio il Psg con il Qatar) che metterebbero in pericolo non solo il campionato spagnolo ma tutto il sistema calcio.



"Ci dovremmo chiedere come mai le stelle, vedi Neymar e Cristiano Ronaldo, vadano via dalla Liga. Dovremmo chiederci perché esistono club-Stato che gonfiano il calciomercato: non è solo colpa di errori nella gestione delle nostre squadre ma di cose che non dovrebbero accadere. Vedi Psg ma anche la Juventus con CR7 o ancora l'offerta dell'Inter per Modric che non ha soldi per comprare ma poi gli prospetta uno stipendio alto tirandoli fuori da chissà dove..." le parole ad Abc.



Tebas parla di veri e propri trucchi: "Non so se nel caso di Ronaldo e la Juventus sia così, bisognerà vedere alla fine come sarà l'intera operazione, ma l'offerta dell'Inter per Modric nasconde trucchi. Lo stesso acquisto di Neymar da parte del Psg nasconde trucchi. E così anche il Manchester City... questo destabilizza il mercato e i tifosi spagnoli devono rendersene conto".



Ancora Tebas: "Il Fair Play Finanziario è ormai superato, serve solo a sanzionare club albanesi o turchi. La Uefa deve regolamentare l'industria calcistica. Club come Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco non hanno Stati o sponsor dietro e non possono tenere il passo perdendo valore. Non puoi iniettare denaro a perdere solo perché sei ricco e vuoi che il tuo Stato, il Qatar, abbia una squadra che vince la Champions League, cosa che sta accadendo con il Psg".