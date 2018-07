Lazio, preso Correa: al Siviglia 16 milioni più 3 di bonus

Qualità in arrivo. La Lazio ha chiuso la trattativa con il Siviglia per l'acquisto di Joaquin Correa: il trequartista argentino è costato 16 milioni di euro più 3 di bonus, per un possibile esborso totale di 19 milioni. La cifra giusta, probabilmente, per un'ex grande promessa che ha faticato a trovare continuità di rendimento nel corso della sua carriera e che per questo non è ancora completamente esplosa, nonostante un grandissimo talento.



Correa è già stato in Serie A, dove arrivò nel gennaio del 2015 indossando la maglia della Sampdoria: faticò nei primi sei mesi, poi nella stagione successiva ha realizzato 3 reti in 25 presenze. Al Siviglia, che lo prese per 13 milioni, ha giocato prevalentemente da ala sinistra e nell'ultimo periodo, sia con Montella che con Caparros, è finito spesso fuori squadra. Alla Lazio cerca la consacrazione definitiva: raccoglie di fatto l'eredità di Felipe Anderson, passato al West Ham.



Non raccoglie eredità, ma cerca conferme a Parma, un altro talento: è Amato Ciciretti, esterno di proprietà del Napoli che ha rinnovato il prestito del giocatore ai gialloblù. Ciciretti ha debuttato in A l'anno scorso con la maglia del Benevento, poi alcuni problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento, anche quando si è trasferito a gennaio al Parma. Ma è entrato nel cuore dei tifosi segnando il suo unico gol in gialloblù nell'ultima e decisiva giornata di campionato contro lo Spezia.