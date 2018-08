Lazio, Milinkovic-Savic rinnova fino al 2023

La situazione di Sergej Milinkovic-Savic è nei fatti uguale a quella di uno o due mesi fa: tanto interesse, tante offerte ma mai quella voluta da Claudio Lotito. E allora cessione rinviata almeno di un anno e via al rinnovo di contratto di cui avevamo parlato a fine luglio: prolungamento di un anno fino al 2023 e sostanziale adeguamento che lo porterà praticamente a raddoppiare l'ingaggio attuale fino a toccare 3 milioni di euro a stagione.



Lazio e Simone Inzaghi quindi potranno contare ancora sul centrocampista serbo, contando in un'altra grande stagione. Juventus, Milan e Real Madrid rimarranno alla finestra in vista dell'estate 2019: la speranza di Lotito è che il prezzo attuale, 120 milioni di euro, si alzi ancora e, se cessione dovrà essere, almeno sarà dorata.