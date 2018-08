Lazio, l'agente di Milinkovic: "Psg? Notizie false tutta l'estate"

Forse da qui al 31 agosto verranno fuori altri assalti finali per Sergej Milinkovic-Savic, ma intanto l'agente Mateja Kezman si porta avanti e smentisce le ultime notizie rimbalzate dalla Francia su un presunto incontro con Antero Henrique, d.s. del Psg. "Per tutta l'estate si sono diffuse voci false - ha spiegato al Corriere dello Sport - Resterà a Roma e giocherà nella Lazio".



La Serie A, dunque, non perderà un big nei giorni finali del mercato, chiuso in Italia ma ancora aperto in tre grandi paesi all'estero, Spagna, Francia e Germania. Milinkovic, deludente nelle prime due partite contro Napoli e Juventus, come del resto tutta la squadra, è chiamato al riscatto già domenica contro il Frosinone. Poi sarà ora di firmare il nuovo contratto a 3 milioni a stagione.