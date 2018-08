La Juventus guarda al futuro: Chiesa, Rabiot e La Gumina

La chiave di volta della Juventus degli ultimi sette vincenti anni è stata essenzialmente una: programmazione. E anche nell'anno in cui è arrivato un crack come Cristiano Ronaldo, la dirigenza non si ferma all'attualità ma pensa al futuro. Marotta e Paratici hanno in mente già i tre colpi della prossima estate, Tuttosport prova ad anticiparne i nomi: Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Antonio La Gumina.



Partendo dal figlio d'arte, la dirigenza bianconera ha messo le basi con la Fiorentina durante la trattativa per Pjaca: quest'anno i viola chiedono 60-70 milioni, la stagione prossima sperano che il prezzo si alzi ancora. Più semplice l'accordo con Rabiot, soprattutto se continuerà a respingere le offerte di rinnovo con il Paris Saint Germain, il centrocampista è in scadenza 2019 e sarebbe un altro colpo alla Emre Can.



Infine La Gumina, appena passato dal Palermo all'Empoli. La Juve ha ottimi rapporti con il presidente dei toscani Corsi che avrebbe già concesso ai bianconeri una sorta di prelazione in vista di un possibile trasferimento dell'attaccante 22enne.