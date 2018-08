L'Inter aspetterà Modric fino all'ultimo minuto

La deadline - se mai c'è stata, visto che l'Inter non ne ha mai fissata nessuna ufficialmente - continua a spostarsi: prima era il ritorno agli allenamenti, poi il giorno delle convocazioni per la Supercoppa Europea. Quel giorno è oggi e Luka Modric verrà chiamato da Lopetegui per la sfida di Ferragosto contro l'Atletico Madrid ma nonostante questo i nerazzurri aspetteranno e spereranno fino al 17 agosto, giorno di chiusura del calciomercato estivo, perché il centrocampista croato è un obiettivo troppo grande per non provarci fino all'ultimo.



Lui continua a ribadire il desiderio di provare l'avventura in serie A ma non forzerà la situazione fino a rompere con il Real Madrid, non fa parte del suo carattere e rimane grato a un club che gli ha permesso di vivere tutto. Di sicuro le voci spagnole su un rinnovo imminente si sono spente, segno che Modric stesso spererà sino all'ultimo nella parola che Florentino Perez gli aveva dato tempo fa.



L'eventuale piano B dell'Inter (Barella e Rafinha nomi possibili) si concretizzerà solo in caso di partenza di Joao Mario e/o Candreva.