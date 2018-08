Calciomercato Inter, Karamoh vicino al Saint Etienne

Yann Karamoh si appresta a salutare l'Inter. Non si tratta di un addio ma solo di un arrivederci. La giovane punta francese è molto vicino al prestito al Saint Etienne: i nerazzurri sarebbero propensi a dare l'ok all'operazione e l'affare dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.



La conferma arriva da Oscar Damiani, agente del 20enne, a FcInterNews.it: "La trattativa è ben avviata, ora vediamo i club cosa decideranno. C’è il benestare del giocatore avrebbe più spazio per giocare".



Karamoh avrebbe così più possibilità di mettere minuti nelle gambe (la concorrenza sulle fasce a Milano è 'spietata') e il Biscione non perderebbe un elemento di prospettiva ma al contrario lo valorizzerebbe.