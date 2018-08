Juventus, ufficiale: Pjanic rinnova fino al 2023

I tifosi della Juventus possono finalmente esultare: Miralem Pjanic ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri fino al 2023. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del club:



"Il centrocampo bianconero continuerà a contare sull’apporto, preziosissimo, di Miralem Pjanic. Il Club infatti annuncia che il giocatore bosniaco ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023. Continuerà quindi una storia, iniziata nell’estate di 2 anni fa, che ha visto Miralem diventare, partita dopo partita, un elemento sempre più imprescindibile per la Juventus, un vero e proprio pilastro del centrocampo".



Il centrocampista bosniaco, seguito da Manchester City e da Barcellona negli ultimi mesi, guadagnerà 6,5 milioni di euro a stagione. "Sono felice di poter prolungare il mio contratto con questo club fantastico", il commento di Pjanic sul suo profilo Twitter.



I’m very happy to extend my contract until 2023 with this amazing club ! #finoallafine⚪️⚫️ @juventusfc https://t.co/mQQgR0PH3H