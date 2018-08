Juventus, ufficiale Bonucci: "Bentornato a casa Leo"

La Juventus riabbraccia ufficialmente Leonardo Bonucci a solo un anno di distanza dal passaggio al Milan. Il centrale fa ritorno a Torino nell'ambito dell'operazione che ha portato Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in rossonero e ha firmato un contratto quinquennale (fino al 30 giugno 2023) da circa 5 milioni più bonus.



"Una maglia, quella della Juventus, che ha segnato la sua storia calcistica: 319 le sue presenze in sette stagioni, con 19 reti messe a segno. Insieme, abbiamo vinto sei Scudetti, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. Dodici mesi fa ti salutavamo e ti ringraziavamo; ora siamo pronti a vivere, di nuovo insieme, le grandi sfide che ci attendono. Bentornato a casa, Leo!" si legge sul sito ufficiale dei Campioni d'Italia.



Il difensore aveva lasciato il ritiro del Milan per atterrare all'aeroporto di Caselle intorno alle 11 dove non c'erano tifosi ad attenderlo. In seguito visite mediche al J-Medical, dove era arrivato qualche incitamento "vai Leo, grande Leo" e l'arribo alla Continassa: qui non sono mancati fischi da parte dei suppoter juventini.

I FISCHI ALL'ARRIVO ALLA CONTINASSA

LE IMMAGINI DELLE VISITE MEDICHE