Juventus, Sturaro al Watford: salta tutto

Clamoroso dietrofront. Stefano Sturaro aveva già le valigie pronte, in tutti i sensi, ma alla fine il suo trasferimento in Premier League è saltato. Il centrocampista classe 1993 avrebbe dovuto lasciare la Juventus per trasferirsi al Watford, ma la trattativa tra i due club si è arenata nelle ultime ore e così almeno per il momento il giocatore resta in bianconero.



Il Watford avrebbe voluto un prestito secco, la Juventus premeva per inserire almeno un diritto di riscatto a 18 milioni: l'accordo non è stato trovato e la scadenza delle trattative fissata per oggi alle 18 non ha aiutato a trovarlo. Così Sturaro, arrivato nel 2015 alla Juve, dovrà trovare un'altra sistemazione visto che in bianconero nelle utlime due stagioni ha giocato pochissimo. Fiorentina e Genoa, ma anche Sporting Lisbona, sono i cub più interessati.