Juventus, Sturaro al Watford: è fatta

Stefano Sturaro ha trovato squadra: il centrocampista classe 1993 lascia la Juventus, dove nelle ultime stagioni ha trovato pochissimo spazio, e va in prestito al Watford. Sarà la prima esperienza all'estero per il mediano italiano arrivato in bianconero nel 2015 dal Genoa: il diritto di riscatto è stato fissato a circa 18 milioni, l'operazione sarà ufficializzata presto anche perché in Premier League la scadenza del calciomercato in entrata è fissata per le 18 di giovedì 9 agosto.



Gli inglesi hanno battuto la concorrenza di altri club italiani come Fiorentina e Genoa, ma anche dello Sporting Lisbona: Sturaro parte con la speranza di trovare più spazio, quello che era riuscito ritagliarsi nella sua prima stagione alla Juve, al punto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale e l'Europeo del 2016 giocato da protagonista.