Juventus, rescissione consensuale per Marchisio

Sorpresa di calciomercato per il centrocampo della Juventus nell'ultimo giorno di trattative: non è un acquisto ma un addio simbolico visto che la società ha annunciato la rescissione consensuale (pagato un anno dei due rimanenti) del contratto di Claudio Marchisio che era in scadenza nel 2020. Un addio che arriva nell'anno del passaggio di Buffon al Psg, un altro pezzo della Juve invincibile negli ultimi anni in Italia che saluta: per lui 389 presenze (18° bianconero di sempre) e 37 gol con 14 titoli vinti.



Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in ⚪️⚫️ Per sempre in ⚪️⚫️

➡️ https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) 17 agosto 2018

SU INSTAGRAM: "IL BENE DELLA SQUADRA VIENE SEMPRE PRIMA"

Negli ultimi mesi si era parlato spesso di un possibile addio della bandiera che, dopo l'arrivo di Emre Can, avrebbe trovato ancora meno spazio e allora ha deciso di farsi da parte nonostante avesse lanciato messaggi di amore. Al momento su Marchisio c'è il, tempo fa si era parlato di una possibile avventura in MLS o in Cina ma anche un ritorno all'Empoli doveva si era fatto le ossa prima di tornare alla Juve Su Instagram, il 32enne ha pubblicato una foto da bambino con la maglia juventina e queste parole: "Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto,. Sempre. In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio".Questo il messaggio della Juventus per Marchisio: "Una storia lunga 25 anni, quelli trascorsi dal primo giorno in cui il Principino, un soprannome che avrebbe ottenuto solo molto tempo dopo, ma che già allora gli calzava a pennello, ha indossato per la prima volta la maglia bianconera. Lui ne aveva appena sette, una voglia matta di giocare e la testa piena di sogni. Quei sogni di bambino li ha realizzati. Eccome. E con lui abbiamo sognato tutti. Perché vederlo crescere e diventare, anno dopo anno, uomo, marito, padre è stato quanto di più gratificante ci potesse essere. Aver avuto la possibilità di accompagnarlo in questo suo percorso, scoprendolo campione, giorno dopo giorno, è stato un privilegio e un onore. E un piacere sarà seguirlo ancora, con qualsiasi maglia indosso. Perché quella bianconera, lo sappiamo, farà sempre parte di lui e della sua storia. Grazie di tutto Claudio! E in bocca al lupo!"