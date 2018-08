Juventus, Pjanic verso il rinnovo ma saranno valutate super-offerte

Il sacrificio di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, oltre a garantire il ritorno di Leonardo Bonucci, è servito alla Juventus per rientrare in parte dei colpi Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo. Ora l'obiettivo della dirigenza bianconera è difendere i top player dal possibile attacco delle big europee, eventuali altre cessioni coinvolgeranno giocatori che Massimiliano Allegri non ritiene indispensabili (come nel caso di Pjaca, come potrebbe succedere per Sturaro ma anche per Marchisio).



Il primo nome sulla lista da blindare è quello di Miralem Pjanic, secondo la Gazzetta dello Sport il rinnovo di contratto è ancora in standby ma le parti sono al lavoro: ora il centrocampista bosniaco guadagna 4,5 milioni l'anno, la proposta arriverebbe fino ai 6,5 milioni.



Lui vuole rimanere, la società farà di tutto per tenerlo ma questo pazzo calciomercato non consente rilassamenti: se in extremis arrivassero super-offerte, intorno ai 100 milioni di euro, secondo la rosea sarebbero valutate dalla Juve che poi cercherebbe di sostituirlo adeguatamente, vedi Paul Pogba.