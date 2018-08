Juventus, Pjanic: rinnovo di contratto a 6,5 milioni a stagione

Il sì è già arrivato, si tratta solo di renderlo pubblico: Miralem Pjanic e la Juve prolungheranno il loro matrimonio fino al 2023. Il bosniaco firmerà il rinnovo del contratto che lo lega ai bianconeri e attualmente in scadenza nel 2024: l'annuncio verrà dato in settimana, prima della partita con la Lazio. Marotta ha resistito alle avance dei club stranieri, Real Madrid e Barcellona su tutti, dicendo no a 60 milioni di euro per il regista: in cambio il giocatore avrà un aumento dell'ingaggio passando dai 4,5 milioni a stagione attuali, a 6,5.



A 28 anni, dunque, Pjanic sale ulteriormente nella lista dei giocatori più pagati della Serie A: sul campo è diventata una pedina inamovibile nello scacchiere tattico di Allegri che difficilmente gli concederà turni di riposo nelle partite più importanti. Il suo alter ego in bianconero è Bentancur, che però non ha ancora l'esperienza necessaria per sostituirlo nei big match.