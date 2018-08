Juventus-Pjanic, rinnovo a 7,5 milioni fino al 2023: ci siamo

La scappatella milanese di Miralem Pjanic ha fatto drizzare le orecchie, agitare i telefoni, scrivere tanto e ipotizzare di più. Ma il 5 della Juve per ora non si muove. Questione di prezzo, ma pure di nuove sfide da vivere e stavolta vincere in Europa con la maglia bianconera. La schiera di corteggiatori è lì come un plotone di esecuzione privo, però, delle cartucce che possano far breccia nel muro alzato dalla Juve per il suo playmaker.



Psg, United, Real e Barcellona hanno più volte espresso gradimento e stima per il bosniaco, ma nessuno ha ancora prodotto nero su bianco, o via pec, la famosa offerta da 100 milioni di euro cash che farebbe vacillare le certezze di Beppe Marotta. Che, ora, ha un nuovo interlocutore. Fali Ramadani, fresco, nuovo agente di Pjanic, lavora al futuro del suo assistito che nelle ultime ore sembra tingersi di ulteriore bianconero.



Il traino di CR7 e la possibilità di presentarsi ai nastri di partenza della Champions con i lustrini di grandi favoriti sono un propellente di stimoli. Il resto lo farà l'aspetto economico, materiale ma non meno pesante. Pjanic e il suo entourage ne fanno anche una questione di status. E una stella della Juve va trattata da luminosa anche nel portafoglio. Il progetto è quello di arrivare alle cifre guadagnate nel recente passato da Gonzalo Higuain. Circa 7,5 milioni di euro a stagione, l'offerta della Juve è leggermente inferiore. Ma lo spazio per la trattativa c'è ed è sempre più largo, come l'estensione contrattuale, oggi datata giugno 2021, allungabile fino al 2023.



Un patto solido. Che col mercato inglese in chiusura giovedì sera e l'offerta shock ancora non arrivata, può diventare di ferro. Indissolubile se accompagnato da risultati su scala europea, rivedibile l'anno prossimo con un gentlement agreement se dovessero subentrare fatti nuovi. Intanto Pjanic non si muove.