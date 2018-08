Juventus, per Marchisio c'è la suggestione Empoli

Il sontuoso calciomercato della Juventus ha rinforzato ogni reparto, dai portieri agli attaccanti ma, osservando la lista delle cessioni, nessuno dei centrocampisti è stato ceduto o lasciato partire, nemmeno Sturaro che pure è stato coinvolto in diverse trattative. Con Emre Can in più gli spazi per Claudio Marchisio sono ancora più chiusi della stagione scorsa, quando il minutaggio del Principino non è stato certo generoso: 20 presenze tra serie A, Champions e Coppa Italia.



Secondo Libero potrebbe anche aprirsi un'ipotesi di calciomercato alquanto suggestiva: un ritorno all'Empoli dove era stato mandato in prestito nel 2007/08 dalla Juventus per farsi le ossa. In Toscana Marchisio (in scadenza nel 2020) fece il salto di qualità e da lì in poi ha messo insieme oltre 360 presenze in bianconero.



Non ci sono stati contatti tra le due società o discorsi con l'agente ma, con un Emre Can in più, lo stesso Marchisio - che non ha mai nascosto l'amore per i colori della Juve - potrebbe valutare un addio. E tra ipotesi Mls, Cina perché non un ritorno romantico ad Empoli?