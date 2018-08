Juventus, Nedved: "Mercato? Non è ancora finita"

Pavel Nedved fa sognare i tifosi della Juventus. Il vicepresidente bianconero, riferisce Tuttosport, si è lasciato scappare una 'battuta' sul mercato dei Campioni d'Italia dopo l'amichevole contro le All Star della MLS: "E non è ancora finita...".



La maxi-operazione con il Milan (Bonucci-Caldara-Higuain) potrebbe non essere l'ultimo affare dei piemontesi quest'estate: i sogni restano Pogba e Milinkovic-Savic anche se sarebbe necessario l'addio di Pjanic per affondare su una delle due stelle. Oppure, a sorpresa, la Juve starebbe forse valutando un altro profilo.



In ogni caso il club non vuole lasciare nulla al caso per lanciare ancora l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie come conferma Nedved: "La Champions è sempre, dico sempre, stata un obiettivo".