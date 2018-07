Juventus-Milan: spuntano anche Benatia e Pjaca

La mega-trattativa che coinvolge Juventus e Milan sorprende ogni giorni di più: oltre ai nomi di Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara spuntano anche quelli di Mehdi Benatia e Marko Pjaca. Per il ritorno di Leo, i rossoneri vorrebbero l'ex Atalanta per formare una coppia difensiva centrale che duri nel tempo con Romagnoli ma Allegri non vorrebbe privarsene in un reparto che con Barzagli e Chiellini (e magari la partenza di Rugani) deve pensare al futuro.



Ecco perché sponda Juventus è arrivata la controproposta: "Milan, vi diamo Benatia". Risposta freddina, sia perché l'obiettivo primario è Caldara ma anche per lo stipendio del marocchino. A quel punto è sbucato Pjaca, che già due anni fa era stato un obiettivo del club milanista. E i nomi sul piatto sono diventati cinque.



Siccome la valutazione di 60 milioni di euro per Higuain non convince il Milan e Bonucci spinge per tornare alla Juventus ecco che alla fine, se i rossoneri mollassero il colpo su Caldara, si può delineare un maxi scambio: Higuain, Pjaca e Benatia a Milano, Bonucci e 60 milioni di euro a Torino.