Juventus, Marotta: "Stima per Bonucci ma in difesa siamo al completo"

Giuseppe Marotta, prima del sorteggio dei calendari della serie A 2018/19, ha parlato dell'idea Leonardo Bonucci: "Tutto è nato da una chiacchierata con Leonardo (il dt rossonero, ndr) in cui ha manifestato il pensiero del difensore, vorrebbe riavvicinarsi a quella che è stata la sua squadra per tanti anni. Il nostro rapporto con Bonucci è di stima reciproca ma in questo momento abbiamo un organico al completo nel reparto in cui lui andrebbe inserito".



E su un possibile scambio con Caldara: "Durante il calciomercato sorgono delle opportunità che vanno valutate assieme ai nostri tesserati. Se qualcuno dei nostri giocatori chiedesse di andare via allora ragioneremmo".



L'ad della Juventus ha anche approfondito la situazione di Gonzalo Higuain: "Un giocatore importante per noi, chiaro che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo c'è tanta concorrenza in attacco. Ecco perché ne abbiamo parlato con lui e il suo entourage: per lui c'è tanto rispetto" le parole a Sky.