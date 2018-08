Juventus, Marotta: "Milinkovic-Savic diventerà un campione"

Nonostante la corte di Juventus, Milan, Real Madrid e Manchester United, alla fine Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio. Prima dello scontro tra bianconeri e biancocelesti, Giuseppe Marotta ha parlato brevemente del centrocampista serbo: "Milinkovic-Savic è di sicuro un gran talento, diventerà un campione e non posso dire altro. È un ottimo giocatore, ma noi abbiamo già calciatori di prestigio in rosa e siamo contenti così".



L'ad juventino ha anche commentato con soddisfazione la profondità della rosa di Massimiliano Allegri, che contro la Lazio ha potuto inizialmente lasciare in panchina giocatori come Dybala, Douglas Costa ed Emre Can: "Non c’è divario tra prime e seconde scelte, sono tutti titolari alla Juve. La scelta di allestire una rosa così competitiva si deve alle tante competizioni che dovremo onorare quest’anno. In questi anni non ci sono mai stati grossi problemi perché tutti i giocatori capiscono di non poter giocare sempre" le parole a Sky.