Juventus, il papà di Marchisio: "Siamo molto dispiaciuti"

La notizia della rescissione del contratto con la Juventus è del 17 agosto ma solo oggi si può dire che l'avventura bianconera di Claudio Marchisio sia davvero finita: il centrocampista ha svuotato il famoso armadietto e salutato i tifosi alla Continassa. Il papà di Marchisio ha commentato così: "Ha salutato Juve, compagni e tifosi ed è pronto per una nuova avventura. Siamo molto dispiaciuti ma preferisco non parlare di ciò che è successo, ora dobbiamo iniziare un nuovo cammino".



Il centrocampista sembra aver scelto il Monaco come nuova destinazione, papà Stefano non conferma: "Ho ricevuto centinaia di telefonate in questi giorni, ma ho voluto aspettare. Ora valuteremo le proposte e cominceremo questo nuovo percorso" le parole a Juvenews.