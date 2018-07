Juventus, il Chelsea propone lo scambio David Luiz-Rugani

Daniele Rugani, assieme a Gonzalo Higuain, è uno dei nomi chiesti da Maurizio Sarri per il nuovo Chelsea: sul Pipita c'è anche il Milan, il difensore potrebbe valutare l'addio solo per riabbracciare il suo allenatore ai tempi dell'Empoli. Qualche giorno fa la Juventus ha rifiutato un'offerta da 90 milioni di euro per i due giocatori, valutati complessivamente 110 milioni: 65 milioni l'attaccante argentino, 45 il difensore l'ex Empoli.



Ecco perché i Blues hanno provato a cambiare le carte in tavola: secondo il Daily Express, proposto lo scambio alla pari con David Luiz. Il difensore brasiliano è in uscita, nelle scorse settimane era stato accostato al Napol, ma non sembra il profilo che interessa alla Juventus (a maggior ragione se tornasse Bonucci), visto anche il pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno.