Juventus, ceduto Mandragora all'Udinese per 20 milioni di euro

L'affare risale quasi a un mese fa, oggi è arrivata l'ufficialità: Rolandro Mandragora è nuovo giocatore dell'Udinese, la Juventus lo ha ceduto per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Nel comunicato della Juve si rende noto che il centrocampista ha prodotto una plusvalenza di circa 14,7 milioni di euro e che potrà tornare a Torino al termine della stagione 2019/20 effettuando il diritto di recompra per 26 milioni di euro pagabili in due esercizi.



Non solo: se l'Udinese dovesse cedere Mandragora ad un altro club prima del 2019/20, dovrà riconoscere alla Juventus un corrispettivo di € 200 mila ed un premio pari al 50% dell’eventuale differenza positiva tra il valore della cessione ed i € 20 milioni.