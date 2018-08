Juventus, Bonucci ha fatto le visite mediche

Lungo viaggio da Minneapolis a Torino per Leonardo Bonucci, il difensore ha lasciato il ritiro del Milan per atterrare all'aeroporto di Caselle intorno alle 11: poi le visite mediche al J-Medical, dove non c'erano tifosi ad attenderlo, infine la firma sul nuovo contratto quinquennale da 6,5 milioni di euro a stagione con la Juventus. Il club bianconero ha pubblicato un breve video su Twitter che immortala il ritorno di Bonucci (che dovrebbe riprendersi il 19), entrato nello scambio con Caldara.