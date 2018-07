Juve, Kean: "Chi non resterebbe?". E Raiola lo offre al Napoli

Quale sarà il futuro di Moise Kean? Non lo sa neanche lui, parola sua. "Non ci penso, penso a riposarmi e a recuperare energie". A 18 anni ha mostrato i muscoli nella finale dell'Europeo Under 19: ha imitato Mario Balotelli, solo che il Portogallo, alla fine, l'ha beffato. Il millennial più promettente d'Italia, che nella scorsa stagione ha militato nel Verona, è un giocatore della Juve che sta cedendo Higuain al Milan e difficilmente terrà lui per fargli scaldare la panchina, anziché valorizzarlo o monetizzare. Così, pare che Mino Raiola, secondo quanto scrive il Mattino, lo abbia offerto al Napoli, con una valutazione di 20 milioni. Sarebbe un affare in stile De Laurentiis, che i giovani di talento li vuole: di sicuro non lo prenderebbe in prestito.



Lui, però, ammicca alla Juve: "A chi non piacerebbe restare alla Juventus...- ha detto alla Gazzetta dello Sport - Ma non conosco ancora il mio futuro. Ronaldo? Una grande cosa, poi potrò allenarmi con lui, vederlo in campo. Davvero bello, emozionante!". Qualche parola anche sui gol in azzurro: "È stata un’emozione veramente bella arrivare in finale con la maglia azzurra. Peccato per il trofeo mancato, ma siamo consapevoli di essere una buona squadra. Abbiamo imparato dai nostri errori per il futuro".