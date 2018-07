Juve-Bonucci, Marotta: "Ne parliamo..."

"Domani siamo in Lega e parliamo". Beppe Marotta, nella tarda serata di ieri, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano del ritorno di Leonardo Bonucci alla Juve. L'a.d. non si è sbilanciato, non ha smentito. Ha assicurato che farà il punto in Lega, prima o dopo la compilazione dei calendari, magari dopo aver parlato con Leonardo, il d.g. brasiliano tornato al Milan.



Le possibilità che Bonucci vesta di nuovo la maglia della Juve sono alte: il Milan si accontenta di 35 milioni per evitare minusvalenze, i bianconeri vogliono un difensore esperto che metta a posto un reparto che a volte in Europa, l'anno scorso, ha barcollato. Nella trattativa potrebbe rientrare Gonzalo Higuain, che secondo la Gazzetta dello Sport è più vicino al Milan che al Chelsea, anche se la richiesta di 60 milioni fatta dalla Juventus resta un ostacolo difficile da superare.



Non è detto, invece, che rientri Caldara, perché Allegri avrebbe posto il veto alla sua cessione. Piuttosto il tecnico non ostacolerebbe l'eventuale addio di Benatia, né quello di Pjaca, altro giocatore che interessa al Milan e che alla Juve difficilmente troverà spazio.