Juve, Alex Sandro resta: no al Psg, offriva 60 milioni

"Vi diamo 60 milioni per Alex Sandro". "No, grazie: ce lo teniamo". Magari le parole non saranno state queste, ma più o meno è andata così: Beppe Marotta ha detto un altro no. Dopo quelli al Real Madrid per Miralem Pjanic e al Chelsea per Daniele Rugani, un'altra offerta molto alta, ma evidentemente non irrinunciabile, è stata rifiutata dal d.s. bianconero: la cifra messa sul piatto dal Psg non è bastata a convincerlo.



Il piano Champions della Juve non prevede la cessione di big e Alex Sandro lo è, visto che di fatto è il terzino sinistro titolare: c'era la possibilità che i bianconeri lo cedessero per puntare a Marcelo del Real Madrid, ma è chiaro che Florentino Perez, così come ha fatto con Modric, ha preferito non mandare via un altro campione dopo aver già "liberato" Cristiano Ronaldo.



Così Alex Sandro resta alla Juve e lo stesso farà un giovanissimo come Moise Kean, al quale le offerte non mancano: il baby centravanti a Verona ha fatto un piccolo passo avanti nella sua carriera e in bianconero difficilmente troverà molto spazio, ma evidentemente Allegri, almeno fino a gennaio, vuole puntare anche su di lui come alternativa, perché altrimenti, Ronaldo, Mandzukic e Dybala, tutto sommato, sono gli unici a disposizione e col 4-4-2 ne serve almeno un altro.