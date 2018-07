Inter, Zanetti: "Icardi felice qui, il rinnovo a fine agosto"

Due gol in due partite (considerando quelle da titolare, contro il Sion era entrato nella ripresa): Mauro Icardi, a segno contro Zenit San Pietroburgo e Sheffield Wednesday, è ripartito da dove aveva lasciato. Lo scorso 15 luglio è scaduta la finestra in cui squadre estere potevano prelevarlo dall'Inter pagando la clausola di 110 milioni di euro ma fino al 17 agosto c'è sempre il rischio di maxi-offerte dall'estero: ecco perché i nerazzurri sono pronti a blindarlo.



"Mauro resta all'Inter, qui sta benissimo. E non appena finirà il calciomercato, tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto - le parole di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, a Fox Sports Argentina -. È molto felice con noi. Ormai è capitano da due anni e si comporta come tale: ha chiamato Martinez, ha ricevuto tutti i compagni, è il primo a spiegare l’Inter ai nuovi arrivati. È un grandissimo professionista".