Inter-Vrsaljko, ci siamo: per ora costa 8 milioni...

Il sesto colpo di mercato è in canna: l'arrivo di Sime Vrsaljko all'Inter è questione di giorni, forse di ore. Il terzino destro croato in realtà è in vacanza e ci resterà ancora un po', visto che fino al 15 luglio è rimasto in Russia per giocare la finale del Mondiale. Ma il suo procuratore, Giuseppe Riso, è al lavoro da tempo con i nerazzurri per riportare il suo assistito in Italia. E ormai ci siamo quasi.



Prestito oneroso, molto oneroso, con diritto di riscatto. È questa la formula sulla quale ha insistito Ausilio con l'Atletico Madrid per chiudere l'operazione, provando a un certo punto di inserire Joao Mario nella trattativa, a quanto pare senza riuscirci. I colchoneros dovrebbero accettare la proposta dell'Inter incassando temporaneamente 8 milioni e fissando il riscatto ad altri 17: non è un obbligo di riscatto, come avrebbero voluto i dirigenti spagnoli, ma gli 8 milioni di prestito oneroso di fatto indurranno l'Inter a versare la seconda parte della cifra concordata per non disperdere i soldi versati in questa stagione.



Spalletti ci guadagna un vicecampione del mondo che già conosce la Serie A, dove ha giocato con Sassuolo e Genoa. Un gran bell'affare, che copre il buco lasciato dalle partenze di Joao Cancelo e, in misura minore, di Santon. Mentre si aggiunge agli acquisti di De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Politano e Nainggolan: la qualificazione in Champions ha permesso alla società di muoversi meglio rispetto alla scorsa estate.